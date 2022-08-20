Сделал "шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали старшего лейтенанта РФ

В Украине ликвидирован еще один оккупант.
На войне России против Украины был ликвидирован российский старший лейтенант Андрей Попов.
Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Старший лейтенант Андрей Попов сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ ликвидировали командира роты российских танкистов.
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