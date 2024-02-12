Сделал в гараже "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ: на Кировоградщине поймали агента РФ

В Кировоградской области работники СБУ задержали российского информатора, который в собственном гараже сделал "пункт наблюдения" за эшелонами Вооруженных сил Украины. Предатель пытался узнать ориентировочное количество личного состава и военной техники подразделений ВСУ, двигающихся по железной дороге в направлении восточного фронта.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Больше всего врага интересовала информация о перемещении на передовую украинского тяжелого вооружения, в частности танков, боевых машин пехоты и артиллерийских систем.

Чтобы следить за эшелонами ВСУ, фигурант обустроил "наблюдательный пункт" в собственном гараже, расположенном возле железнодорожной станции.

Кроме того, он обходил местность и скрыто фиксировал места базирования украинских войск под видом прогулок рядового гражданина.

Для маскировки преступных действий злоумышленник постоянно менял маршруты своих разведывательных "вылазок", а полученную информацию посылал агрессору из разных геолокаций.

По данным следствия, вражеским информатором оказался местный житель, почти 20 лет проживавший на территории России.

Перед началом полномасштабного вторжения в Россию он приехал в Украину, чтобы продать здесь все имущество и вернуться в РФ.

В мае 2023 года, когда предатель еще находился в Кировоградской области, на него вышел российский куратор и предложил сотрудничество в пользу оккупантов.

В случае выполнения враждебных задач, захватчики обещали своему приспешнику "эвакуацию" на территорию РФ.

Во время обысков в доме фигуранта изъято:

мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным;

⁠документы, подтверждающие факты его проживания и предпринимательской деятельности на территории РФ.

Доказательства преступной деятельности предателя Кировоградской области / Фото: Служба безопасности Украины

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Николаеве задержан предатель, который шпионил за кораблями ВСУ.

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