Сделали операцию: глава Луганской ОГА рассказал о состоянии раненого от обстрела Счастья руководителя ВГА

Раненый Дунец уже выполняет рабочие обязанности.

Руководителю Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александру Дунцу, который был ранен в результате обстрела города российскими наемниками, сделали операцию на ноге. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Об этом рассказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба ОГА.

"После первого обстрела руководитель военно-гражданской администрации города Счастье поехал осмотреть последствия и уже там получил ранение. В настоящее время ему удалили осколок — операция сделана успешно, жизни ничего не угрожает. Александр Дунец уже выполняет рабочие обязанности", — отметил Сергей Гайдай .

Председатель ОГА также рассказал, что после первого обстрела, который был в 6:47 и каким было повреждено общежитие, в частности, крыша дома, окна, стены и автомобиль, расположенный рядом, Денец поехал осмотреть место происшествия. И как раз, когда осматривал, произошел второй обстрел. Это уже в 7:30 — минометные снаряды 82 калибра, в результате которого он и был ранен в ногу, отметил Гайдай и добавил, что в обстрелянном общежитии живут люди, но никто из местных не получил ранения.

В ОГА уточнили, что в результате первого обстрела с 82-мм минометов со стороны незаконных вооруженных формирований также было повреждено здание Военной службы правопорядка в городе Счастье. Сергей Гайдай также отметил, что в субботу в Станице Луганской было запланировано проведение І региональной спартакиады Луганщины сборных команд территориальных общин, но из-за обострения составляющей безопасности соревнования перенесены на неопределенный срок.

Напомним, утром 16 сентября оккупанты дважды обстреляли город Счастье из направления н.п. Веселая Гора с применением миномета калибра 82 мм.

Новости с фронта: оккупанты подстрелили руководителя военно-гражданской администрации Счастье

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