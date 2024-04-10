"Сделали трюк": нардеп о сравнительной таблице к законопроекту о мобилизации

Народные депутаты внесли изменения в правки к законопроекту о мобилизации.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в среду, 10 апреля, появилась сравнительная таблица ко второму чтению мобилизационного законопроекта с финальным количеством поправок – 4 294.

Об этом он написал в Telegram.

Как отметил Железняк, депутаты "сделали трюк" и переписали правки к законопроекту.

"Но сделали трюк. Все правки переписаны. То есть, все, что учтено перешло в "комитетские правки". И поэтому учтена только 31 правка (от Комитета). Все остальные, а именно 4263 правки в статусе "отклонены". Соответственно, сегодня рассматривают эти отклоненные 4 263 правки, а уже завтра начнут учтенную 31", – пояснил Ярослав Железняк,

Напомним, Верховная Рада на этой неделе должна рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении. ТСН.ua собрал все, что известно о нормах, которые были поддержаны в законопроекте.

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