"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Белецкого отчитывается о реформах в новой рекрутинговой кампании

Третий армейский корпус запустил новую рекрутинговую кампанию "Сделано для тебя". В ней военные рассказывают, как масштабировали опыт Третьей штурмовой на все бригады корпуса, и каких результатов добились.

Эта кампания не о креативе, а о результатах. За менее года существования корпус воплотил немало реформ, к которым призвал командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий. Корпус на своем уровне показывает, какой должна быть украинская армия нового уровня.

«Человеческие командиры, потому что сами прошли через окопы. Меньше всего СЗЧ — потому что идут не от нас, а к нам. Всех обеспечиваем, потому что есть собственный фонд. И постоянно учим, потому что бережем жизнь. Ценим заслуги, а не погоны. Инициативу приветствуют, поддерживают хобби, а панки и рэпперы служат вместе. Это армия для людей», — заявили в корпусе.

Третий армейский корпус создал собственное ПВО, подразделение наземных роботизированных систем, полк беспилотных систем. Обучение пилотов проходит в собственной школе KillHouse Academy.

Создана корпусная ВЛК — без очередей, бюрократии и унижения военнослужащих. Бойцы лечатся в своей больнице. С момента ранения и во время реабилитации о них заботится Патронатная служба «Ангелы». Для поддержки ветеранов после службы создан Ветеранский корпус.