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Сделать это нужно уже: у Зеленского дали четкие советы жителям захваченных территорий перед деоккупацией

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Сделать это нужно уже: у Зеленского дали четкие советы жителям захваченных территорий перед деоккупацией

Фото: Associated Press

В Офисе президента дали ряд рекомендаций по безопасности граждан во временно оккупированном россиянами Крыму и в других пока захваченных регионах.

Жителей оккупированных территорий, включая украинский Крым, призывают следить за официальными сообщениями властей о соблюдении рекомендаций во время деоккупации.

Об этом говорится в Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Жителям оккупированных территорий советуют уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки.

"Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытия, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки. Все будет Украина", — сказано в его сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" запускает рейсы для эвакуации переселенцев из Крыма.

Как сообщалось, Зеленский обратился с просьбой к жителям оккупированного полуострова.

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