"Сделайте паузу": Кличко рассказал, сколько еще советует подождать киевлянам, прежде чем возвращаться в столицу

"Сделайте паузу": Кличко рассказал, сколько еще советует подождать киевлянам, прежде чем возвращаться в столицу

Путин хочет штурмовать Киев, говорит Кличко.

Киевлянам, которым из-за варварского нападения российских оккупантов пришлось покинуть город, пока не советуют возвращаться в столицу, поскольку там еще опасно.

Об этом городской глава Киева Виталий Кличко заявил в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона".

По словам Кличко, он советует подождать еще как минимум неделю, после этого можно будет принять решение о возвращении в столицу.

"Я бы рекомендовал не спешить возвращаться в Киев. Только из-за вопросов безопасности... Киевлянам, которые хотят вернуться, я рекомендую: сделайте еще небольшую паузу. Для того чтобы ситуация более-менее стабилизировалась. Пока находиться в Киеве не безопасно. И мое задача как мэра города – прежде всего сохранить человеческие жизни, ни в коем случае не подвергать их опасности. Поэтому призываю подождать еще по крайней мере неделю, после этого можно будет принять решение", — пояснил он.

Кроме того, мэр Киева подчеркнул, что не верит заявлениям оккупантов об отводе войск от Киева. По его словам, верить в слово, что они оставили планы штурмовать Киев, не стоит, ведь столица была целью Путина.

"Это не секрет. Эти планы никуда не ушли", – добавил Кличко.

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