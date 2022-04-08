"Сделайте все, чтобы малой в армию не пошел": оккупанты, почувствовавшие силу ВСУ, готовят предсмертные просьбы своим родным

"Сделайте все, чтобы малой в армию не пошел": оккупанты, почувствовавшие силу ВСУ, готовят предсмертные просьбы своим родным

Военные РФ говорят близким, что у них всего два пути возвращения из Украины: либо 200-ми, либо 300-ми.

Оккупанты, почувствовавшие силу ВСУ, готовят предсмертные просьбы своим близким

И знаете, чего они больше всего хотят? Чтобы их сыновья никогда в жизни не шли в российскую армию.

Также читайте Хотели повторить трагедию Бабьего Яра: российские оккупанты везли на Киевщину оружие для расстрелов украинцев

Об этом свидетельствуют новые перехваты разговора захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.

Как вот этот российский оккупант, который звонит по телефону своей жене:

"- Как малой ведет себя?

- Да, ничего… Бабушке сказал, что ему шесть лет и он сам все решает.

– Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

– Как так сделать?

– Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Если его начнут призывать, то мамку проси, пусть дядю Гену подключает. Скажи, пусть все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее... чего я хочу".

Российский захватчик говорит, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины. То есть понимает, что их здесь просто "положат". Так и говорит: "У нас два пути: или 200-м, или 300-м вернуться домой. Все...".

Напомним, ранее СБУ перехватили разговоры, в которых российские оккупанты жаловались близким, которые так "выгребают" от украинских военных, что называют эту войну адом для себя.

Читайте также: