Сделают хуже, чем с Мариуполем: командир аэразведчиков – о замысле оккупантов в Херсоне

Командир отдельной группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди (позывной "Мадяр") прокомментировал заявление российского военного руководства о так называемом "выведении" их армии с правого берега Херсонщины. Он считает, что после деооккупации Херсона оккупационные войска "сровнять его с землей".

Такой пессимистический прогноз "Мадьяр" выразил у себя на странице в фейсбуке.

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Он уверен, что после деоккупации Херсон будет в большой опасности, поэтому он призывает местных как можно быстрее покинуть город. По его словам, "как только последний российский солдат покинет Херсон, начнутся серьезные артиллерийские дуэли".

"Враг, заняв левый берег Днепра, как оборонительный плацдарм, ерез несколько месяцев он сровнивает Херсон с землей. Сделает хуже, чем с Мариуполем. Ибо, имея на прямом расстоянии выстрела целый областной центр, лежащий южной стороной вдоль берега Днепра, он будет, как на ладони у оккупантов. Он еще долго будет зоной бедствия. Херсон - в большой опасности", - отметил он.

Что говорят в ВСУ об "уходе" россиян из Херсона

9 ноября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину начать отвод войск с правого берега Днепра. По заявлению военного руководства РФ, оккупанты якобы должны покинуть Правобережье в ближайшие сроки.

Комментируя эту информацию, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что оккупанты покидают Херсон.

В Силах обороны полдня не верят словам российских военных. Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк называет заявления России об уходе ее войск из Херсона "постановительным шоу" и сегодня говорить об освобождении города еще рано.

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