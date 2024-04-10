Сдержат ли российское наступление оборонительные линии Украины: Подоляк расставил точки над "і"

По словам советника главы ОП, фортификационные постройки не смогут остановить россиян, но способ противостоять наступлению РФ все же существует.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что только строительством оборонных линий невозможно противостоять российскому вторжению.

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Фортификации нужны, это безусловно... Но будет ли это сдерживать Россию – нет. Потому что они психологически... заточены на максимально геноцидную войну. То есть они будут идти-идти, пока мы не будем уничтожать так, чтобы у них были огромные проблемы" по линии фронта", – заявил советник.

По его словам, для этого недостаточно уничтожать российскую живую силу прямо на линии фронта. Также нужно уничтожать логистику.

"То есть надо иметь гораздо больше оружия, которое будет дальнобойным, для того чтобы у них была нехватка и дефицит подвоза мобилизованных, снарядов и так далее. И только огромные потери шокирующего типа будут таким рычагом влияния, сдерживающим фактором для Российской Федерации. Все остальное – это не будет их останавливать", – объяснил Михаил Подоляк.

Напомним, Гуменюк рассказала о линиях обороны на Херсонщине. По ее словам, высадиться врагу на правый берег Днепра фактически нереально.

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