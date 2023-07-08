"Сдержит амбиции Путина": аналитик объяснил, почему Украине нужно членство в НАТО, а не гарантии безопасности

По словам аналитика, такой подход только затянет российскую агрессию, оставив Украину надолго в "серой зоне".

Украине не подойдет израильская модель безопасности, потому что обуздать амбиции президента РФ Владимира Путина сможет только членство в НАТО.

Об этом сообщил аналитик Атлантического совета Ян Бжезинский, пишет Atlanticcouncil.org.

Сообщается, что администрация президента США Джо Байдена заявила Конгрессу, что хочет использовать модель помощи в области безопасности, основанную на отношениях Соединенных Штатов с Израилем. Этот подход является альтернативой членству Украины в НАТО.

Бжезинский напомнил, что США в течение десятков лет укрепляют безопасность Израиля, ежегодно оказывая ему военную помощь на сумму от 2 до 4 млрд долларов. Однако никаких гарантий безопасности Вашингтон не предоставляет. Противники Израиля в исламском мире не являются великими государствами. Они различны и часто разделены, поэтому нельзя сравнивать их с Россией.

По словам аналитика, израильская модель не может полностью предотвратить агрессию России.

"Решимость Москвы стереть с лица земли Украину и ее историю намного превосходит коллективную активность противников Израиля", — написал аналитик.

Он отметил, что израильская модель для Украины в таком случае обойдется для Штатов гораздо дороже. Пока НАТО не полностью отдана защите безопасности Украины, Путин будет продолжать свои насильственные действия.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Америка может предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, не предполагающими вступления в НАТО.

"Я долго говорил с Зеленским об этом. США будут готовы оказать помощь, пока будет продолжаться этот процесс после войны. Мы готовы оказывать помощь в безопасности, такую как оказываем Израилю. Мы готовы обеспечить предоставление оружия, которое нуждается для того, чтобы защитить себя", — сказал президент США.

По данным СМИ, такие гарантии безопасности — это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.

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