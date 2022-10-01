"Сдержитесь и не пишите в фейсбуке" — Маляр о сложной ситуации в Лимане, где ведутся бои

Генштаб не забудет сообщить, когда будет открыта информация.

В Лимане Донецкой области ведутся бои, там сложная ситуация.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

"В Лимане бои. Сдержаться и не писать в фейсбуке гораздо проще, чем нашим сейчас там", — написала она.

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Маляр призвала к тишине и отметила, что Генштаб ВСУ сообщит, когда будет информация.

"Сдержитесь. Генштаб не забудет сообщить тогда, когда будет для вас информация", — добавила она.

Напомним, сегодня, 1 октября, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Лиман зашли украинские военнослужащие, однако в городе еще продолжаются бои.

Спикер отметил, что в этой битве есть "несколько важных моментов — продолжить успешную Харьковскую операцию, потому что, как правило, войска идут на определенном подъеме, кураже. А второе — захватить важный район, открывающий ворота для освобождения украинского Донбасса — это дальше на Сватово, Кременную, Северодонецк".

Череватый отметил, что это и "важный психологический момент — окружение большой группировки противника, который прежде хвастался своей непобедимостью".

Спикер Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что украинские войска сломали не каких-то там "мобиков", а ломают достаточно мощную оборону противника.

Отметим, что в Министерстве обороны страны-агрессорки России официально признали оцепление ВСУ и потерю города Лиман Донецкой области.

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