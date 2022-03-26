Сдетонировал снаряд в багажнике авто: в Николаеве травмировался мужчина и погибла женщина

Сдетонировал снаряд в багажнике авто: в Николаеве травмировался мужчина и погибла женщина

Мужчина нашел боеприпас за городом.

В Николаеве из-за неосторожного обращения с боеприпасами травмировался мужчина и погибла женщина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.

В пятницу, 25 марта, возле одного из многоэтажных домов в микрорайоне ПТУ города произошел взрыв. На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа полиции.

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Мужчина рассказал, что за городом нашел снаряды. Их погрузил в багажное отделение автомобиля. Когда приехал домой, вместе со знакомой начали доставать взрывоопасные предметы. Впрочем, они сдетонировали.

В результате взрыва телесные повреждения получил 50-летний мужчина, а 48-летняя женщина погибла.

Как сообщалось, артиллерийские дуэли, воздушные бомбардировки, реактивные "Грады" — целыми пакетами сейчас ложатся по обе стороны вдоль Житомирской трассы. Война в буквальном смысле на встречных курсах идет теперь на участке от Стоянки до Макарова.

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