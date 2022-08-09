"Сдетонировали авиационные боеприпасы": в России прокомментировали мощные взрывы в Крыму

В Министерстве обороны РФ отреагировали на мощные взрывы в Новофедоровке, прогремевшие после обеда 9 августа.
Там сообщили, что на аэродроме в Новофедоровке якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды со ссылкой на комментарий Минобороны РФ.
В России заявляют, что в результате взрывов никто не пострадал. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва.
"Около 15:20 на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению пожара и взрыву. Никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", — цитируют кремлевские пропагандисты.
Напомним, во второй половине дня 9 августа в российских телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в оккупированном Крыму. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории.
Оккупационные власти подтвердили факт взрывов в Новофедоровке. Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что уехал в Новофедоровку, где произошли взрывы. О том, что происходит на полуострове – читайте ЗДЕСЬ.
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