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"Сдетонировали авиационные боеприпасы": в России прокомментировали мощные взрывы в Крыму

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"Сдетонировали авиационные боеприпасы": в России прокомментировали мощные взрывы в Крыму

В Министерстве обороны РФ отреагировали на мощные взрывы в Новофедоровке, прогремевшие после обеда 9 августа.

Там сообщили, что на аэродроме в Новофедоровке якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды со ссылкой на комментарий Минобороны РФ.

В России заявляют, что в результате взрывов никто не пострадал. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва.

"Около 15:20 на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению пожара и взрыву. Никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", — цитируют кремлевские пропагандисты.

Напомним, во второй половине дня 9 августа в российских телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в оккупированном Крыму. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории.

Оккупационные власти подтвердили факт взрывов в Новофедоровке. Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что уехал в Новофедоровку, где произошли взрывы. О том, что происходит на полуострове – читайте ЗДЕСЬ.

В Крыму - грандиозный "хлопок" - оккупанты в шоке

В Крыму - грандиозный "хлопок" - оккупанты в шоке

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