Сдвиг в переговорах по истребителям F-16: в МИД рассказали детали

По словам Дмитрия Кулебы, у Украины есть четкие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16.

Украина получила сигнал от некоторых стран о готовности обучать украинских пилотов управлять самолетом F-16. Решающее слово о предоставлении истребителей будет за Вашингтоном.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о прогрессе в решении о предоставлении Украине современных самолетов.

"Прогресс есть. У нас есть четкие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16", — сообщил глава МИД.

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По словам Кулебы, хотя Украина и не упускает из виду другие самолеты, именно F-16 благодаря своим техническим характеристикам – это идеальный самолет.

"F-16 – это американский самолет. Поэтому решающее слово будет за Соединенными Штатами", – добавил он.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что современную боевую авиацию Украина сможет получить перед контрнаступлением. Вероятно, это может произойти ближе к лету.

Военный эксперт Роман Свитан рассказывал, что для подготовки украинского экипажа для F-16 нужно 3-6 месяцев.

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