"Себя освободи от Путина": пленный оккупант, которому "не стыдно", приехал в село и встретился с местными

Люди рассказали, как россияне "освободили" их от мобильных телефонов, бытовой техники и продуктов.

Пленный российский оккупант Тимур Алсаев, заявлявший, что "ему не стыдно перед местными за свое поведение" поехал в село Шевченково Нежинского района Черниговской области, где дислоцировалась его рота.

Об этом говорится на ютуб-канале журналиста Владимира Золкина.

Находящийся в плену российский оккупант заявил, что он не прочь поехать в село Шевченково, где дислоцировалось его подразделение. Журналисты организовали ему это путешествие и общение с людьми, пережившими российскую оккупацию.

Двое местных жителей встретили захватчика, которому "не стыдно за свое поведение". Украинцы рассказали, что россияне обыскивали их дом, выворачивая все шкафы, потому что "искали там бандеровцев". Также россияне украли у людей мобильные телефоны, технику и даже матрасы. Оккупанты запрещали украинцам выходить из своего двора и прикрывались ими, обстреливая позиции ВСУ.

Люди рассказывают, как террористы уничтожали их жилье и выгоняли из домов, чтобы там расквартироваться. В частности известно, что так произошло с многодетной семьей, вынужденной покинуть свой дом.

"Я обнимала собаку, а он держал меня под прицелом. Я просила не стрелять", — вспоминает женщина, которая пережила оккупацию.

Ее муж рассказал, как оккупанты ходили по селу и кричали, что "они их пришли освобождать от бандеровцев, Киев и Одесса уже их, а Зеленский сбежал из Украины". Жители Шевченково говорят, что на самом деле их освободили от продуктов питания, мобильных телефонов, бытовой техники и даже матрасов. На вопрос людей, кто оккупанту разрешил так поступать, бурят промолчал, после чего местные отметили, что "это им позволял с ними делать автомат".

"Кто вас просил меня освобождать? Себя освободи в этой России от Путина", — говорит жительница села Шевченково.

Другой местный подтвердил зверства. Он добавил, что оккупанты запретили его дочери с маленьким ребенком покидать село, признав, что они ими прикрываются, как "живым щитом".

Оккупанту было нечего сказать людям, он лишь оправдывался, что мародерило и издевалося над людьми якобы "не его подразделения".

Известно, что Тимур Алсаев трижды заходил в Украину и за деньги, которые ему заплатила Россия за убийства украинцев, он даже успел купить квартиру.

Наступление России на Чернигов

Российские террористы в начале полномасштабного вторжения вошли в Черниговскую область. Они долго пытались захватить Чернигов, чтобы после этого иметь возможность перерезать пути поставок в Киев и оккупировать украинскую столицу.

Захватчики беспощадно обстреливали Чернигов ракетами и наносили авиаудары. Из-за этого в городе разрушено большое количество жилых домов. 25 многоэтажек по данным обследования находятся в критическом состоянии, их вероятно снесут. Российские оккупанты в Чернигове уничтожили все находившиеся в городе медицинские учреждения, три из них не подлежат восстановлению.

Во время осады Чернигова погибли не менее 700 человек.

В селах Черниговской области оккупанты жестоко издевались над местными жителями, используя их, как "живой щит". В частности, известна трагедия села Ягодное, где россияне 25 суток в подвале держали всех жителей этого населенного пункта. Оккупанты пытали людей голодом, холодом, физическими издевательствами и расстреливали из-за малейшего подозрения.

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