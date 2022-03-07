"Съедим их как салями": Арестович заявил, что ВСУ "раскрыли" большую группу войск РФ, которая планировала напасть на Киев

"Съедим их как салями": Арестович заявил, что ВСУ "раскрыли" большую группу войск РФ, которая планировала напасть на Киев

Группу войск РФ обезвредили ВСУ между Харьковом и Сумами.

Украинские военные остановили огромную группировку войск России между Харьковом и Сумами, которая должна была идти на Киев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона, который транслируется, в частности, и на 1+1.

"Раскрыли между Харьковом и Сумами огромную оперативную группировку (которая должна была идти на Киев). Ее теперь нет. Частично убита, частично переброшена под Харьков и там же остановлена, частично отошла и зализывает раны", — сказал Арестович.

По его словам, оперативные возможности РФ очень далеки от массированных бомбардировок и финальных штурмов.

"Не надо бояться. Российская армия не сильна, она просто длинная. Мы их потихоньку, как салями, съедим", — подытожил советник главы ОП.