Седьмой день войны России против Украины: Генштаб отчитался о ситуации в стране

Подразделения ВСУ освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе.
С начала российского вторжения враг выпустил по территории Украины более 180 ракет. За сутки 2 марта до 30 боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, в основном со стороны Беларуси, и произвели бомбардировки гражданских.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В то же время на Волыни подразделения ВСУ создали надежную систему обороны. Ведется постоянное наблюдение за характером действий противника, проводящего демонстрационные действия вдоль границы Украины.
На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Украинские подразделения обезвредили десант, пытавшийся высадиться в районе Николаева.
Группы русских солдат и офицеров продолжают сдаваться в плен, а также отказываться продолжать наступление.
Воздушные Силы ВСУ отражают нападения с воздуха. С начала российского вторжения по территории Украины враг выпустил более 180 ракет. Кроме военных объектов, значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.
Российские оккупационные войска, в нарушение норм Международного гуманитарного права, прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Нравственный дух оккупационного войска очень низок.
За текущие сутки до 30 боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Беларуси, и вели бомбардировки гражданского населения.
Подразделения ВСУ освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе.
Определенные силы и средства осуществляют оборону Киева, продолжают вести систематические боевые действия и удержывать определенные районы.
Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и военной технике.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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