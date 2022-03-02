Седьмой день войны России против Украины: Генштаб отчитался о ситуации в стране

Седьмой день войны России против Украины: Генштаб отчитался о ситуации в стране

Подразделения ВСУ освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе.

С начала российского вторжения враг выпустил по территории Украины более 180 ракет. За сутки 2 марта до 30 боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, в основном со стороны Беларуси, и произвели бомбардировки гражданских.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В то же время на Волыни подразделения ВСУ создали надежную систему обороны. Ведется постоянное наблюдение за характером действий противника, проводящего демонстрационные действия вдоль границы Украины.

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На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Украинские подразделения обезвредили десант, пытавшийся высадиться в районе Николаева.

Группы русских солдат и офицеров продолжают сдаваться в плен, а также отказываться продолжать наступление.

Воздушные Силы ВСУ отражают нападения с воздуха. С начала российского вторжения по территории Украины враг выпустил более 180 ракет. Кроме военных объектов, значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.

Российские оккупационные войска, в нарушение норм Международного гуманитарного права, прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Нравственный дух оккупационного войска очень низок.

За текущие сутки до 30 боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Беларуси, и вели бомбардировки гражданского населения.

Подразделения ВСУ освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе.

Определенные силы и средства осуществляют оборону Киева, продолжают вести систематические боевые действия и удержывать определенные районы.

Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и военной технике.