Седьмой погибший за август: на фронте погиб украинский боец, еще один — ранен

Седьмой погибший за август: на фронте погиб украинский боец, еще один — ранен

Вследствие вражеского обстрела в зоне ООС погиб один украинский защитник, а еще один был ранен.

Сегодня, 24 августа, в День Независимости, боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции. Один боец погиб, а еще один был ранен.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Вражеский обстрел зафиксировали в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина срочно эвакуировали и доставили в больницу. Состояние здоровья защитника — удовлетворительное.

Еще один военный погиб. Отметим, что это уже седьмой убитый украинский защитник за август и пятый убитый от пули снайпера.

Об обстрелах террористов сообщили СММ ОБСЕ.

Напомним, что боевики пытались сбить украинские флаги над Донбассом.

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