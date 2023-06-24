"Сегодня был хороший юбилей": военный эксперт о контрнаступлении ВСУ и уничтожении вооружения оккупантов

Контрнаступление ВСУ продолжается ориентировочно с марта 2022 года, целью которого является уничтожение россиян и их потенциала.

Об этом 24 июня в эфире телемарафона сказал военный эксперт Павел Нарожный.

"На самом деле эта операция (контрнаступление, — ред.) уже продолжается, пожалуй, с марта месяца, а то и раньше. Сказать, что вот прямо сейчас начались какие-то действия, которых не было вчера или позавчера, я так не скажу... Сейчас идет уничтожение, упадок силы врага. Нам нужно уничтожить максимальное количество личного состава.Потому что укрепления, которые построили они — очень серьезные... Их можно прорвать: вопросы в количестве боеприпасов, количестве техники, которые для этого нужны... Операция продолжается и она, с моей точки зрения, продолжается успешно. Основные силы в бой еще не заведены", — сказал он.

Нарожный отметил, что сейчас украинская армия уничтожает артиллерию российских окупантов.

"Кстати, у нас сегодня был очень хороший юбилей — мы перешагнули 4 тысячи уничтоженных единиц артиллерийских систем. К тому же у нас было 4 тысячи танков, а теперь у нас — артиллерийские системы. Мы уничтожаем их в невероятных количествах. Да, действительно, мы не продвигаемся на какие-нибудь десятки километров — наше продвижение измеряется иногда сотнями метров, иногда километрами", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ВСУ освободили часть территории в Донецкой области, которая была под оккупацией от 2014 года.

Также в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 23 июня, говорится, что ВСУ прорвали российскую линию обороны в Запорожском направлении и продвинулись вглубь позиций врага.

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