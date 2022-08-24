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"Сегодня День Независимости Украины, и они зубы оскалили конкретно": оккупант жалуется жене, сидящей "в капкане"

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"Сегодня День Независимости Украины, и они зубы оскалили конкретно": оккупант жалуется жене, сидящей "в капкане"

Скриншот с видео

Женщина же умоляет все бросать и возвращаться поскорее домой.

Главное управление разведки МО Украины 24 августа перехватило разговор военнослужащего РФ, где он сообщает своей жене, что его телефон больше не существует, потому что их "накрыли".

Также он жалуется на значительные потери россиян и говорит о многих раненых.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Оккупант озвучивает предположение, что все эти досадные события произошли именно из-за Дня Независимости Украины, потому что ВСУ "оскалили зубы".

Во время разговора отмечается тот факт, что они "в капкане"

Жена же умоляет все бросать и возвращаться домой.

Напомним, Жданов рассказал, какими ракетами Россия обстреливает Украину.

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Дата публикации
Просмотры
557
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