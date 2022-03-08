"Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для Сум, российская сторона запланировала срыв", – Верещук

Временные рамки работы гуманитарного коридора – с 9 утра до 21 часов.

Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Этот факт официально согласован Министерством обороны России в соответствующем письме Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России.

Об этом во вторник, 8 марта, вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"То есть документальное подтверждение имеет и Красный Крест, и мы как сторона, с которой согласовывалось открытие гуманитарного коридора", — отметила она.

По словам Верещук, маршрут для гуманитарного коридора один для эвакуации людей : Сумы, Голубовка, Лохвица, Лубны, Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались.

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"Мы уже располагаем информацией о том, что российская сторона запланировала срыв работы этого гуманитарного коридора. Готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей поехать другим путем. НЕ согласованным. НЕ безопасным. Призываем российскую сторону не прибегать к манипулятивным действиям и выполнить зафиксированное обещание документально", — сказала она.

Речь идет, по словам вице-премьера, об эвакуации из города Сумы в город Полтава гражданских жителей, в том числе иностранных студентов. В частности, граждане Республики Индия и Китайской народной республики. Также речь идет о доставке по гуманитарному коридору в город Сумы соответствующих гуманитарных грузов. В частности, продуктов питания, лекарств.

"Украинская сторона полностью готова обеспечить весь путь по согласованному маршруту. Мы проинформировали о нашей готовности как Красный Крест, так и российскую сторону. Договорено о начале режима тишины по маршруту в 9 часов по киевскому времени. Временные рамки работы гуманитарного коридора – с 9 утра до 21 часов", - отметила вице-премьер.

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Верещук подчеркнула, что по всему маршруту должны быть убраны любые преграды для движения соответствующих колонн – как с людьми, выезжающими из Сум, так и с гуманитарными грузами, которые доставляются в Сумы. Колонна с гуманитарными грузами будет двигаться в город Сумы по маршруту: Лохвица, Андрияшевка, Ромны, Недригайлов, Сумы.

Реальное прекращение огня в рамках маршрута гуманитарного коридора станет основой для оповещения населения о возможности эвакуироваться. Договорено, что в 10 часов утра первая колонна должна начать движение из Сумы.

Также вслед за колонной будет двигаться гражданское население на собственном автотранспорте.

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"Так же мы отправили российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты для гуманитарных коридоров: Волноваха – Запорожье, Мариуполь – Запорожье, Киев и Киевская область в направлении Западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении Западной Украины. Призываем Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты и обеспечить постоянный режим прекращения огня по этим маршрутам", — резюмировала Верещук

Между тем в Сумах спасатели ликвидировали последствия авиаудара, который враг безжалостно нанес по жилому сектору. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.

ТСН.ua