"Сегодня этот процесс приостановлен": Подоляк прокомментировал, действительно ли Украина вышла из переговоров с Россией

"Сегодня этот процесс приостановлен": Подоляк прокомментировал, действительно ли Украина вышла из переговоров с Россией

Переговорный процесс с российской стороной – сложный. Он зависит от того, как происходят события в Украине. Они существенно изменились с начала войны.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украина — это свободная страна, которая в конструктивном диалоге может выстраивать свои переговорные позиции. Мы их проговариваем. Президент Владимир Зеленский активно модерирует этот процесс. И он исходит из адекватной оценки того, о чем идет речь и о чем речь может идти на переговорном процессе. В отличие от нас, РФ за 82 дня войны так и не поняла, что ситуация в Украине вообще не такая, как они думали изначально", — отметил Михаил Подоляк.

Он также добавил, что российская сторона – Песков и Лавров – не меняет свои директивы и публично выражает Украине претензии. РФ до сих пор думает, что в нашей стране есть некий "нацизм".

"Принципиально, документально доказано, что сегодня в мире существует только один тип нацизма — российского. Но они этого еще не поняли. Видимо, должно пройти еще какое-то время, чтобы мы вернулись к обсуждению этой проблемы в рамках переговорного процесса. Сегодня этот процесс приостановлен, потому что после встречи в Стамбуле каких-либо существенных изменений не было — РФ все еще остается в своем стереотипном мышлении. Любая война все равно будет завершаться за столом переговоров. И модерировать этот процесс будет господин Зеленский", — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Напомним, что чем быстрее мы освободим территории, тем ниже станут цены на всех континентах.

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