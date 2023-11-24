Сегодня многие живут в мечтах, а реальность – другая: майор ВСУ жестко высказался о войне и гражданских

Максим Жорин подчеркнул, что то, что каждый день переживает штурмовик или пехотинец – это ад.

Демонстрация реальных событий на поле боя нужна, чтобы люди понимали существующую там реальность. Потому что сегодня многие живут в мечтах. Гражданские вообще оторваны от происходящего на фронте.

Об этом рассказал в интервью Роману Бебеху на YouTube-канале "Бомбардир" майор ВСУ Максим Жорин, который в прошлом был командиром полка "Азов", а сейчас является заместителем командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Есть определенное количество людей, так или иначе приобщенных к войне, к фронту, помогающих армии. Они приблизительное представление имеют о том, как на самом деле. Но факт, что большинство гражданских или сознательно не хотят вообще этого воспринимать, или они просто этого не видят, находятся в информационном поле, в котором все хорошо, в котором мы завтра победим, в котором в России закончились все ракеты, в котором они все тупые и Путин уже умер. Они в этом информационном поле живут, а реальность – другая", – подчеркнул военный.

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Поэтому, по словам Жорина, они в своих видео показывают, что на фронте не все так хорошо, надо сражаться.

"То, что каждый день переживает штурмовик или пехотинец — это ад. В то время, когда гражданский каждый день тратит, военный за каждый день держится и его в прямом смысле переживает. Получает шанс на следующий день, пережив обстрелы, пережив бои, штурмы. Он за счет этого получает возможность попасть в другой день. А в это время у гражданского нет такого – он живет абсолютно спокойно, тратя жизнь, средства, время", – объяснил майор ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Третья штурмовая: предатели в штабах, топор для Редиса, провокации Фарион, зеки в армии".

Напомним, в Украине стартовал проект рекрутинга в армию. Как это работает, что будет с призывом и ТЦК читайте в материале.

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