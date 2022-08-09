"Сегодня много внимания к Крыму": Зеленский прокомментировал топтему дня

Президент уверен: российская война против Украины началась в Крыму и должна закончиться Крымом – его освобождением.

Президент Владимир Зеленский в контексте новостей о серии мощных взрывов на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке заверил, что Украина никогда не откажется от Крыма.

Об этом глава государства сказал во время своего традиционного видеообращения вечером 9 августа.

"Сегодня много внимания к тематике Крыма. И это правильно. Потому что Крым – украинский, и мы никогда от него не откажемся ", – заверил Зеленский.

Президент напомнил, что именно с оккупации Крыма началась российская война против Украины.

По его словам, РФ превратила полуостров из лучшего места в Европе в самое опасное.

"Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическую безысходность и войну. Войну. Возможно, историки когда-нибудь определят, сколько людей было убито из-за использования Россией Крыма для террора. Десятки тысяч? Сотни тысяч? От Украины и Грузии до Сирии и более отдаленных регионов", – отметил глава государства.

Зеленский предупредил, что наличие российских оккупантов в Крыму – это угроза для всей Европы, Черноморского региона и глобальной стабильности.

"Не будет стабильного и продолжительного мира и во многих странах на побережье Средиземного моря, пока Россия может использовать наш полуостров как свою военную базу", – пояснил он.

Президент уверен: российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением.

"Сегодня невозможно сказать, когда это произойдет. Но мы постоянно добавляем необходимые компоненты в формулу освобождения Крыма", – подытожил Зеленский.

Напомним, что 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

Читайте также: