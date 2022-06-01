"Сегодня мы ожидаем хороших новостей из Польши": министр обороны заинтриговал заявлением

"Сегодня мы ожидаем хороших новостей из Польши": министр обороны заинтриговал заявлением

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что государство работает над тем, чтобы его военные нужды Европа воспринимала как общие. Хорошие новости от Польши ожидаются уже в среду, 1 июня.

В течение мая состоялись 30 официальных международных мероприятий и десятки рабочих контактов по военной помощи Украине.

Об этом Резников написал в Сети.

"Сегодня мы ожидаем хороших новостей из Польши. Наша делегация Минобороны завершает свою работу. И о деталях будет объявлено уже в скором времени", – заявил министр обороны.

Он отметил, что в мае ключевым событием было второе заседание Координационно-совещательной группы помощи Украине в формате "Рамштайн". Уже через несколько недель будет обсуждаться прогресс во время третьей встречи. Резников сказал, что "результаты этого общения уже работают на фронте или едут в Украину".

Напомним, глава Минобороны также проинформировал о том, что сейчас Украина проходит через критическую фазу войны, продолжаются кровопролитные бои. И государству не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага.

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