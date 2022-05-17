Сегодня на фронте идет оперативная пауза, оккупанты выдыхаются — военный эксперт

Сегодня на фронте продолжается "оперативная пауза", во время которой происходит гонка, кто быстрее перегруппирует свои войска.

На линии столкновения существенно уменьшилась интенсивность боевых действий. Пока единственным местом, где оккупанты ведут наступательные действия, является Луганское направление, но, к счастью, и там они успехов не имеют.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Freedom.

"Мы входим в этап позиционной войны. Ее можно назвать общим словом "оперативная пауза". И вот в этой оперативной паузе наступает гонка: кто быстрее. Или РФ будет пытаться сформировать резервы, или мы будем пытаться получить оружие, перевооружить наши Вооруженные силы на Западные образцы и сформировать группировку войск для контратаки", — отметил Жданов.

По его словам, сегодня на фронтах падает интенсивность боевых действий, и Украина фактически "ведет основу", создавая "артиллерийские дуэли" и дистанционные средства поражения.

"Пока единственным местом, где они (оккупанты – ред.) ведут наступательные действия является Луганское направление, но к счастью, они успехов не имеют. Мы наносим им поражение и они откатываются на свои позиции. Если позавчера на Луганском и Донецком направлениях мы отбили 17 атак, то за прошедшие сутки уже было 7 атак российских войск на наши позиции. То есть у них тоже интенсивность падает, они тоже выдыхаются", – пояснил Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Путин фактически признал, что Крым — это Украина и что Россия претендует на наши территории.

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