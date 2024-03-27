"Сегодня не игнорируем тревогу!": в правительстве сделали призыв к украинцам

Очевидно, это заявление – предупреждение о предстоящей российской атаке по Украине.

В правительстве Украины призвали 27 марта не игнорировать воздушные тревоги.

Об этом в Сети написал заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко.

"Сегодня не игнорируем тревогу! Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним", – говорится в заявлении Ткаченко.

Также читайте РФ изменила тактику атак по энергетике Украине: эксперт назвала два фактора

Он добавил, что пожаловаться на закрытые укрытия можно в телеграм-боте @open_shelter_bot.

Напомним, ранее спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне накопили в оккупированном Крыму несколько десятков ракет "Циркон", и могут продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в частности, и на Киев.

Читайте также: