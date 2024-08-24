Сегодня независимость – в окопах по всем направлениям — Зеленский поблагодарил воинов в День 33-летия независимости Украины

24 августа, в День Независимости, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, поблагодарив всех, кто защищает свободу и будущее Украины.

Видеообращение гарант опубликовал в своем Telegram-канале.

"Нам нужен мир и покой на наших землях. Вдоль всей нашей границы протяженностью 6992 километра. На суше, на море, в воздухе, внутри страны – везде, где мы будем стоять на страже своих ценностей. Так, как это делают наши воины. всех направлениях фронта и государственной границы, которую олицетворяют пограничные столбы. А нашу волю и борьбу символизируют наши защитники, наши опоры. Покровское, Торецкое, Временный Яр. На Лиманском, Северском, Краматорском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях", — сказал он.

Президент в своем обращении отметил, что независимость Украины борется благодаря усилиям воинов. Он поблагодарил их за их отвагу и работу, подчеркнув, что только они знают, сколько тяжелого труда, пота и крови стоит за цифрами потерь врага. Зеленский отметил, что воины сохраняют и защищают независимость Украины, даже когда сталкиваются с большим трудом.

Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает воинов и работает на благо Украины, включая медиков, спасателей, волонтеров, полицейских, фермеров, учителей, учеников, а также украинцев как в стране, так и за рубежом. Он подчеркнул, что независимость Украины — это дело каждого, и у него много аспектов: экономический, энергетический, духовный. Зеленский также упомянул о важности справедливости относительно наград и чествования героев, как украинцев, так и иностранцев, борющихся за Украину.

Гарант подчеркнул, что между Украиной и врагом должна быть крепкая граница, но между украинцами не должно быть никаких разделений. Он отметил, что независимость есть в каждом украинцы, и объединены, мы способны побеждать. Зеленский отметил, что независимость проявляется в наших действиях и устойчивости и что она является частью нашей повседневной жизни. Он поблагодарил всех украинцев за их преданность и борьбу, и поздравил их с Днем Независимости.

Напомним, Посольство США в Украине предупредило о возможных массированных атаках России на территорию Украины 24 августа, в День Независимости.

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