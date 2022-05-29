Сегодня ночью авиация поразила две вражеские цели в Сумской области — ОВА

Предварительно ВСУ могли уничтожить беспилотники оккупантов.
Сегодня ночью авиация Воздушных сил работала в небе Сумской области, были поражены две вражеские цели.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня ночью авиация Воздушных Сил работала в небе Сумщины. Наши истребители поразили две цели над Роменским районом. Вероятно, враждебные БПЛА", — рассказал он.
Напомним, оккупанты утром 29 мая в очередной раз обстреляли Сумщину с территории Российской Федерации.
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