Сегодня ночью авиация поразила две вражеские цели в Сумской области — ОВА

Сегодня ночью авиация поразила две вражеские цели в Сумской области — ОВА

Предварительно ВСУ могли уничтожить беспилотники оккупантов.

Сегодня ночью авиация Воздушных сил работала в небе Сумской области, были поражены две вражеские цели.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня ночью авиация Воздушных Сил работала в небе Сумщины. Наши истребители поразили две цели над Роменским районом. Вероятно, враждебные БПЛА", — рассказал он.

Напомним, оккупанты утром 29 мая в очередной раз обстреляли Сумщину с территории Российской Федерации.

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