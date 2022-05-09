"Сегодня решающий день": оккупанты хотят "отрезать" Луганскую область от Украины — Гайдай

Если россиянам удастся захватить "дорогу жизни" – трассу Лисичанск-Бахмут – доставка гуманитарной помощи и эвакуация людей станет невозможной.
В Луганской области идут очень серьезные бои в районе Рубежного и Белогоровки. Практически с двух сторон, со стороны Попасной и Белогоровки идут бои.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
По его словам, трасса, ведущая на Бахмут, Северодонецк, Лисичанск и Бахмут – сейчас единственная цепочка, по которой можно завозить гуманитарные грузы и эвакуировать людей.
"Вчера врагу удалось построить переправу, построить мобильные понтонные переправы через реку Северский Донец, и они начали опрокидывать технику, что-то у них не получалось, где-то переворачивались танки, до сих пор они там валяются в реке", — сказал он.
Гайдай отметил, что врагу все же удалось какую-то часть техники переправить, и идут очень жестокие бои в Белогоровке, там работает и авиация и артиллерия, минометы, очень много бойцов с обеих сторон.
"Сегодняшний день будет достаточно решающим относительно этой переправы. Если врагу удалось там бы закрепиться, то они бы и дальше развивали наступление и дошли бы до трассы и перекрыли бы полностью соединение с Луганской областью", — подчеркнул он.
Напомним, в захваченном Херсоне оккупанты хотят заставить заключенных воевать против ВСУ.
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