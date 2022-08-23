"Сегодня РФ топчется на месте": Жданов назвал причину потерь и торможения вражеской армии

После трех месяцев полномасштабной войны против Украины, так называемая армия России начала деградировать, а экономика страны уже не способна обеспечить ее потребности.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телемарафона FREEДОМ.

"Действительно, они рассчитывали на короткую победную войну, вроде грузинского сценария. Столкнулись с затяжной войной, их сил хватило на три месяца. Вот уже в мае темпы наступления начали падать, сегодня РФ – можно уверенно сказать – топчется на месте", – отметил Жданов.

По его словам, за месяц линия фронта практически не изменилась. Самое большое достижение оккупанта, так это 10 км продвижения за 35 суток в направлении Бахмута.

"Россия начинает постепенно деградировать в качестве пехоты. Качеством техники, снятой с поступающего долгосрочного хранения, В качестве системы военного управления: они несут огромные потери, звено младших командиров (взвод, рота) – там практически кадрового состава уже не осталось. Там руководят в основном назначены из числа самых сообразительных, опытных бойцов. Идет полная деградация армии, неспособность экономики России сегодня обеспечить эту армию в полном объеме, хотя бы в пределах нужд", – отмечает эксперт.

По мнению эксперта, ситуация с российской армией пока такова, что она не может открыть второй фронт.

"Чем открывать второй фронт? Где войско? Да, они сформировали там резервный корпус 15 тысяч человек, он находится в Нижегородской области. 15 тысяч человек, чтобы опрокинуть с техникой и вооружением... Это около 30 военных эшелонов, они его месяц будут перевозить. Хорошо, перевезут они его, это может изменить ситуацию на отдельно взятом направлении, но никак не второй фронт", — отметил Жданов.

В ВСУ, напротив, усиливаются учения и продолжаются поставки вооружения Западу.

"У нас идет наращивание сил по огневому поражению противника", – добавил эксперт.

По мнению Жданова, главным достижением этих шести месяцев войны есть то, что 24 августа День Независимости Украины наступит.

Напомним, глава государства заверил, что аннексированный россиянами Крым после деоккупации вместе с Украиной станет частью Евросоюза.

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