Сегодня в Херсоне теплоходы последний раз "эвакуируют" жителей на левый берег (видео)

Оккупанты проводят "эвакуацию" херсонцев с правого на левый берег Днепра.
В понедельник, 7 ноября, во временно оккупированном Херсоне последние теплоходы перевозят местных жителей на левый берег Днепра.
Соответствующее видео в Telegram обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
"В Херсоне сегодня "последние теплоходы" вывозят жителей на левый берег. Один "Бештау", второй "Арарат". Один идет в Олешки, второй в Голую Пристань", — говорится в сообщении.
Как сообщает журналист, сейчас в Херсоне из 320 тысяч населения осталось около 70 тысяч человек.
"Дальше, говорят оккупанты, гражданские, если хотят, будут выбираться самостоятельно", — рассказал Цаплиенко.
Ситуация в Херсонской области
По состоянию на конец октября украинские военные освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области.
Министр обороны Украины Алексей Резников также пояснил, что ВСУ немного замедлили наступление в Херсонской области из-за погодных условий.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон уже в ноябре.
Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики могут готовить ловушку для ВСУ в Херсонской области, создавая иллюзию "ухода".
Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что на правом берегу Днепра в Херсонской области уже нет ни военного руководства оккупантов, ни центра принятия решений коллаборантов, они выехали в Геническ, в Скадовск.
На временно захваченных РФ территориях Херсонщины российские оккупанты терроризируют местное население в поисках ДРГ и корректировщиков огня.
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