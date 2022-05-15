Сегодня в Запорожской области будет работать "зеленый" коридор для выезда на подконтрольную оккупантам территорию

Граждане смогут уехать из Запорожья в район Каменского.
В Запорожской области 15 мая открыт "зеленый" коридор для выезда на подконтрольную россиянам территорию.
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"С 10:00 до 14:00 будет открыт зеленый коридор для граждан желающих выехать из Запорожья на территорию подконтрольную противникам в районе Каменское. Просим следить за ситуацией безопасности", — отметил он.
Однако Орлов предупредил, что в случае изменения ситуации в безопасности коридор будет закрыт.
Напомним, в Запорожье ВСУ ликвидировали более полусотни оккупантов и два десятка ранили.
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