Сегодня в Запорожской области будет работать "зеленый" коридор для выезда на подконтрольную оккупантам территорию

Сегодня в Запорожской области будет работать "зеленый" коридор для выезда на подконтрольную оккупантам территорию

Граждане смогут уехать из Запорожья в район Каменского.

В Запорожской области 15 мая открыт "зеленый" коридор для выезда на подконтрольную россиянам территорию.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"С 10:00 до 14:00 будет открыт зеленый коридор для граждан желающих выехать из Запорожья на территорию подконтрольную противникам в районе Каменское. Просим следить за ситуацией безопасности", — отметил он.

Однако Орлов предупредил, что в случае изменения ситуации в безопасности коридор будет закрыт.

Напомним, в Запорожье ВСУ ликвидировали более полусотни оккупантов и два десятка ранили.

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