Сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу стойкость: Зеленский прокомментировал итоги встречи

Президент отметил, что не всегда можно публично объявлять, о чем ведутся разговоры в формате "Рамштайна", поскольку это закрытая дискуссия – и так должно быть.

Сегодня день "Рамштайна" – и оборонных новостей для Украины, которые неделю за неделей приносит наш дипломатический марафон. Не всегда можно публично объявлять о чем ведутся разговоры в формате "Рамштайна". Это закрытая дискуссия – и так должно быть.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 20 января.

"В целом можно подытожить, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу стойкость. Партнеры принципиальны в своем отношении – они будут поддерживать Украину, сколько это необходимо для нашей победы", — отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что еще придется побороться за поставки современных танков, но "ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято".

"Я благодарю всех партнеров, которые четко поддержали украинскую позицию в состоявшихся дискуссиях", — отметил он.

В целом, по словам президента, за неделю удалось добиться нескольких вещей.

"Это то, что дал наш дипломатический марафон, который идет от моего визита в Вашингтон. Звонки и переговоры – ежедневно. Публичные и непубличные. Удалось существенно усилить наш артиллерийский кулак. Очень весомо – и пушками, и снарядами. Есть хорошие результаты по бронетехнике – добавили несколько сотен боевых машин в наш арсенал. Значительные результаты по ракетам для реактивов для наших зенитчиков", — добавил он.

Зеленский сообщил, что один из самых больших оборонных пакетов объявлен Соединенными Штатами. "И я благодарю за него президента Байдена, всех конгрессменов, всех американцев, которые знают, что свобода не может проиграть", — сказал президент.

Владимир Зеленский поблагодарил европейских союзников – всех страны, которые на этой неделе сделали очередные шаги в поддержке нашей совместной защиты.

"Дания, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Великобритания, Финляндия, Нидерланды и другие – спасибо вам! Спасибо Канаде и лично премьер-министру Трюдо", — отметил глава страны.

"Единственное во всем этом, что стоит подчеркнуть – это время, время поставки. Каждая договоренность должна выполняться максимально быстро – для нашей обороны", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что следующая неделя, к которой он с командой уже готовится, должна также принести свои оборонительные плоды.

Напомним, на американской авиабазе Рамштайн в Германии 20 января состоялась восьмая международная встреча в формате Рамштайн по военной помощи Украине, которая собрала представителей оборонных ведомств более 50 стран мира.

Какое вооружение союзники передадут Украине

ПВО от Франции, Германии и Великобритании, в частности, батарея ЗРК Patriot от Германии и ЗРК Avanger;

ракеты для Patriot, пусковые установки и обучение от Нидерландов;

покупка Канадой ЗРК NASAMS и снарядов к ней;

БТР Bradley, БТР Stryker, внедорожники, машины с защитой от снарядов;

танки Challenger 2 от Великобритании;

БМП CV90 и САУ Archer от Швеции;

19 гаубиц от Дании;

вертолеты, ПЗРК Stinger и другое оборудование от Латвии;

большой пакет помощи от Эстонии, в который входят 155-мм снаряды для гаубиц и не только.

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