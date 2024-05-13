Секретарь СНБО назвал количество наступающих на Харьковщину оккупантов: есть ли угроза для Харькова

Секретарь СНБО заверил, что городу Харьков "ничего не угрожает".

На северо-восточной границе было сосредоточено около 50 тысяч российских военных. Пока значительная часть из них задействована в наступлении на Харьковщину.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко в комментарии Le Figaro.

"Украинские военные готовы к отражению и ведут тяжелые бои. Но россиян очень много", – сказал он.

По словам Литвиненко, участие в наступательных действиях на Харьковщине сейчас принимает "намного больше, чем 30 тысяч военных".

Однако секретарь СНБО заверил, что городу Харьков "ничего не угрожает".

Напомним, утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.

В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.

Начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.

Также жители Волчанска, которым удалось вырваться из плена и эвакуироваться, рассказали, что оккупанты три дня держали их в подвале и угрожали убить (видео).

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