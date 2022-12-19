Секретарь СНБО объяснил, почему Путин отменил ежегодную "горячую линию"

Российский диктатор Владимир Путин отменил традиционную горячую линию и итоговую пресс-конференцию из-за страха.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов заявил, что Путин боится неожиданной ситуации, которая может произойти во время его горячей линии. "Некий "хлопок", или что-то бабахнет", — отметил Данилов.

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"Представляете себе, как он будет выглядеть, если это произойдет во время его так называемого общения с народом. Поэтому, конечно, он сейчас находится в состоянии испуганного человека", — сказал секретарь СНБО.

Данилов заявил, что такая ситуация опасна и для Украины, потому что Путин теперь как "загнаная крыса", которая начала войну против украинского населения, чтобы сопротивляться военному поражению.

"Поэтому мы к этому готовы и понимаем, что нужно делать. Еще раз подчеркиваю, что шансы у этих террористов захватить нашу территорию ноль", — подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что Российский диктатор Владимир Путин трижды переносил дату полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что перед вторжением в Украину Владимира Путина предупреждали о катастрофических последствиях войны для России.

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