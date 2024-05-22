Секретарь СНБО объяснил, зачем Украине бить оружием от США по целям в России

Литвиненко предостерег Запад, что Путин не остановится на Украине.

Если бы украинские войска использовали переданные США вооружения для ударов по целям на территории России, это могло помешать новому наступлению страны-агрессора.

Об этом секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил изданию Financial Times.

Литвиненко призвал США отменить "совершенно несправедливый" запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России.

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Как объяснил секретарь СНБО, использование американских дальнобойных ракет и других вооружений для ударов по российским складам оружия, логистическим центрам и нефтеперерабатывающим заводам может помешать новому наступлению оккупационных войск.

Чиновник также высказался о ситуации с российским наступлением на северо-востоке Харьковщины.

"Наши силы проделали большую работу, чтобы остановить их (российские войска – ред.). Что может произойти в ближайшие месяцы, я не могу сказать. Но сейчас мы стабилизировали ситуацию", – сообщил Литвиненко.

Он добавил, что хотя у президента РФ Владимира Путина в настоящее время нет достаточного количества войск для захвата Харькова, не исключено, что враг может попытаться захватить город в будущем.

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Секретарь СНБО также выразил мнение, что перестановки в военном руководстве России свидетельствуют о том, что Путин "готовится к длительной и большей войне с Западом, с НАТО".

"Украина важна, но это не конечная цель. Он (Путин – ред.) не остановится на этом", – предостерег Литвиненко.

Он указал, что, кроме вооружения Украины и снятия ограничений на использование оружия для ударов по целям в России, партнеры Киева должны усилить режим санкций против Кремля. Секретарь СНБО обратил внимание, что россияне в больших количествах производят крылатые,, баллистические ракеты и беспилотники. Однако в результате действия санкций в России стало мало новых технологических разработок, и основное внимание там уделяется производству и модернизации оружия советских времен.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для ударов по военной технике РФ на границе и дальше внутри этой страны. Однако "пока ничего положительного нет".

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