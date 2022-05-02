Секретарь СНБО прокомментировал вероятность всеобщей мобилизации в РФ и ситуацию в Приднестровье

Россия 9 мая действительно может объявить о всеобщей мобилизации.

Также украинские военные готовы к ухудшению ситуации и наступлению со стороны Приднестровья.

Об этом 2 мая на телемарафоне сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"То, что касается суходола до Молдовы, о котором они мечтают к 9 мая, я могу сказать — это нереальная вещь. Что касается ситуации на 9 мая, есть информация от нашей военной разведки, что они на 9 мая объявят общую мобилизацию. Насколько им это поможет, и как это превратится в проблему внутри России — сложно сказать, но то, что идет в нашу страну воевать — наши ВСУ сегодня с этим справляются. У военных РФ мотивации уже почти никакой нет, потому что люди, идущие воевать — бедное население, которое в глаза не видели некоторые приборы, которыми наши граждане пользуются всю свою жизнь. Что касается проблем, которые они могут создать на приближенной к Молдове территории — мы понимаем, что там происходит. Наши военные готовы к любому развитию событий", – сказал Данилов.

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