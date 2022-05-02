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Секретарь СНБО рассказал о роли олигархов в войне и как заставили возобновить работу стратегического завода одного из них

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Секретарь СНБО рассказал о роли олигархов в войне и как заставили возобновить работу стратегического завода одного из них

commons.wikimedia.org

Надо разобраться, кто из олигархов находился на территории страны, кто каким образом помогал Украине, а кто все бросил, закрыл заводы и скрылся, отметил Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о роли олигархов в войне и как заставили возобновить работу стратегического завода одного из них. 

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук.

"5 мая должны были начать процесс отслеживания олигархов в публичной плоскости. К сожалению, произошла война. Мы с президентом по этому поводу имели разговор. И есть сегодня видение, что до окончания войны нужно поставить на паузу этот вопрос. Это не значит, что в дальнейшем не будем этим вопросом заниматься. Во время войны — на паузу, потому что надо понимать, кто из олигархов чем занимался во время войны, кто находился на территории страны, кто каким образом помогал Украине, а кто все бросил, закрыл заводы и скрылся с территории страны", — отметил он.

Данилов вспомнил, как 27 февраля с ним связался руководитель одного из военных предприятий и сообщил, что они закрыли завод, который должен поставлять по военному заказу определенную комплектацию.

"Очень быстро пришлось найти руководство этого завода, который принадлежит одному из находящихся за рубежом олигархов, и очень быстро объяснить, что если они в ближайшее время не включат свой завод и не сделают то, что они должны сделать, то будут большие хлопоты по 11 статье (статья Уголовного кодекса о государственной измене — ред.). Включили, очень быстро отработали. Единственное, что могу сказать, завод расположен на территории Днепропетровской области", — рассказал секретарь СНБО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, когда закончится война.

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