Секретарь СНБО: россияне повредили во Львовской области 11 объектов критической инфраструктуры

Во Львовской области российские оккупанты нанесли повреждения 11 объектам критической инфраструктуры. Читайте последние новости Львова на ТСН.ua.
Россияне повредили во Львовской области 11 объектов критической инфраструктуры. Некоторые получили крайне тяжелые повреждения.
Об этом в рамках телемарафона на "1+1" сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
“Нанесли повреждения 11 объектам критической инфраструктуры. На некоторых территориях они крайне чувствительны. Прежде всего, речь идет о Львовской области. Впрочем, более чем уверен, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и все станет на свои места. Нам нужно немного потерпеть, потому что задача №1 у россиян — дестабилизация нашей внутренней ситуации. Для того чтобы у нас была паника, чтобы наши люди испугались, для того, чтобы наши люди "побежали" на границы. Эта задача для них №1 – внутренняя дестабилизация нашей страны”, — подчеркнул Алексей Данилов.
Напомним, что ВСУ ликвидировали в Херсонской области российский штурмовик.
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