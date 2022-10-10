Секретарь СНБО: россияне повредили во Львовской области 11 объектов критической инфраструктуры

Россияне повредили во Львовской области 11 объектов критической инфраструктуры. Некоторые получили крайне тяжелые повреждения.

Об этом в рамках телемарафона на "1+1" сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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“Нанесли повреждения 11 объектам критической инфраструктуры. На некоторых территориях они крайне чувствительны. Прежде всего, речь идет о Львовской области. Впрочем, более чем уверен, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и все станет на свои места. Нам нужно немного потерпеть, потому что задача №1 у россиян — дестабилизация нашей внутренней ситуации. Для того чтобы у нас была паника, чтобы наши люди испугались, для того, чтобы наши люди "побежали" на границы. Эта задача для них №1 – внутренняя дестабилизация нашей страны”, — подчеркнул Алексей Данилов.

Напомним, что ВСУ ликвидировали в Херсонской области российский штурмовик.

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