Секретарю Совета безопасности РФ уведомлено о подозрении — Офис генпрокурора

Чиновник публично призвал к необходимости признания Россией независимости и суверенитета так называемых "ДНР и ЛНР".

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины) секретарю Совета безопасности РФ.

Об этом сообщает Генпрокуратура.

По данным следствия, чиновник, будучи представителем власти государства-агрессора, действуя по предварительному сговору с другими соучастниками для реализации заранее разработанного плана по нарушению территориальной целостности Украины, на внеочередном заседании Совбеза 21 февраля 2022 года публично призвал к необходимости признания Россией независимости и суверенности контролируемых псевдообразований "Донецкой и Луганской народных республик".

"Офисом Генерального прокурора продолжается системная работа по привлечению к уголовной ответственности всех российских высокопоставленных должностных лиц, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины, решению и ведению против нее войны. Ранее к уголовной ответственности привлечены заместитель председателя Совбеза РФ и еще 8 членов", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Напомним, в Донецкой области сообщено о подозрении экс-полицейскому, который перешел на сторону оккупантов.

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