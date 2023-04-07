Секретные документы НАТО о контрнаступлении ВСУ слили в Сеть: все подробности и реакция Украины

Масштабная утечка секретной информации о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины произошла в США.

Как сообщило издание The New York Times, в Сеть попали военные документы США и НАТО с подробной информацией об усилении украинской армии перед запланированным наступлением на оккупированные Россией территории. Документы выглядят как фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов.

Что известно об утечке секретных данных

Обнародованные документы были созданы в период до 1 марта. Конкретная дата и направления украинского контрнаступления там не указаны. Впрочем, в документах содержится немало ценной информации, в частности, насчет поставок Украине американских систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним.

Обнародован перечень и количественный состав украинских подразделений, которые проходят обучение и получают поставки от США и других союзников по НАТО. В Сеть попали данные о танках и бронетехнике, которыми оснащены данные подразделения.

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Отдельного внимания заслуживает информация о потерях в войне ВСУ и российской армии. Аналитики считают, что эти данные перед публикацией были отредактированы российской разведкой, поскольку указанные потери оккупантов почти в пять раз меньше, чем у украинских военных. На одном из слайдов говорится, что были убиты от 16 000 до 17 500 российских солдат, в то время как Украина потеряла 71 500 военных. Пентагон и другие аналитики подсчитали, что Россия понесла гораздо больше потерь – около 200 000 убитых и раненых, тогда как Украина – более 100 000 убитых и раненых.

Эта утечка информации является первым большим успехом российской разведки с начала полномасштабной войны. Пентагон начал расследование, чтобы установить, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в Twitter и Telegram.

В Украине отреагировали

В Верховной Раде Украины называют утечку секретных данных "очень плохим звоночком" и задаются вопросом — осталась ли у россиян возможность добывать новую информацию через этот канал.

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко в эфире всеукраинского телемарафона назвал утечку "очень серьезной".

"Анализируя саму информацию – россияне поработали над ней, завысив наши потери и занизив свои – даже по данным наших партнеров. Но то, что информация оказалась у них – это очень сложно. Мы не знаем, какая еще информация оказалась у них, какую они не опубликовали. Критического ничего нет, но то, что она у них появилась — очень плохой звоночек, на который нужно реагировать", — подчеркнул он.

По словам Костенко, аналитики смогут сверить опубликованные данные и понять, "в какой части нужно будет менять, в какой это дезинформация россиян, и на что нужно дальше влиять".

На вопрос, возможно ли теперь напряжение в отношениях Украины с западными партнерами, нардеп ответил:

"Напряжение – только если мы будем подозревать, что наши партнеры специально слили эту информацию, чтобы навредить нашему контрнаступлению. Я не верю, что могло так быть. Думаю, что это просто технический момент, успех российской разведки или агентуры в этих органах".

Как отметил Костенко, важно установить канал утечки данных.

"Это разовая акция, или россияне имеют возможность постоянно добывать информацию? Это вопросы, на которые очень важно ответить самим американцам и блоку НАТО", — заявил он.

В свою очередь, спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что часть обнародованной информации является ложной, еще часть взята из открытых источников.

Представитель ГУР не исключил, что документы являются подделкой, призванной ухудшить отношения Украины с западными партнерами: "Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе".

Советник Офиса президента Михаил Подоляк высказал мнение, что "утечка секретных документов" - блеф со стороны России.

"Если враг владеет информацией об обеспечении и планах наших воинов, он сделал бы вид, что ничего об этом не знает. Если пытаетесь создать вид, что вы знаете, — значит, вы ничего не знаете. Это блеф, пыль в глаза. Вы не владеете данными, а только пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на лиц, принимающих решения", — заявил Подоляк.

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