Секретные документы Пентагона разоблачили коварные планы россиян по "подготовке нового наступления" из Беларуси

С начала полномасштабного вторжения ходят слухи, что Россия постарается тайно создать подразделения для наступления на Волынскую область, чтобы перекрыть поставки оружия от западных союзников.

Главное оперативное управление (ГОУ) Генштаба вооруженных сил РФ отчиталось своему начальству об "успешных усилиях по оперативной маскировке", которые должны были убедить украинскую разведку в том, что якобы россияне готовят повторное наступление с территории Беларуси.

Об этом говорится в слитых документах Пентагона, информирует " Радио свобода ".

В мире указывалось, что подобная операция проходила с 3 по 10 февраля 2023 года.

В виде доказательства ГОУ предоставило Генштабу отчет российской разведки о том, какой была реакция Украины на летно-тактические учения на территории Беларуси, опрокидывание в РБ оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и смещение акцента российско-белорусских учений с "оборонного" на " наступательный".

Управление Генерального штаба в свою очередь рекомендовало продолжить операцию по дезинформации украинского командования по угрозе нападения на Беларусь. Операцию должны были разделить на два этапа первый с 6 марта, а второй с 6 по 11 марта. Все планы должны были присылаться на утверждение в Генштаб РФ.

Несмотря на такие старания агрессоров, пресс-секретари Минобороны Украины заявляли о невысокой угрозе нападения с территории Беларуси. Отметим, что с начала полномасштабного вторжения ходят слухи, что Россия попытается тайно создать подразделения для наступления на Волынскую область, чтобы перекрыть поставки оружия от западных союзников.

Напомним, ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Россия сосредоточила в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей РФ около 17 тыс. своих военных. В Беларуси российский контингент составляет около 2800 человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные продолжают укреплять северные границы, только за прошедшую неделю установлено несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 6,5 тыс. мин. Вдоль государственной границы вырыто около 3 тыс. метров траншей и 4,5 тыс. метров противотанковых рвов.

Читайте также: