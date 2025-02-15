Секретные ограничения США: WSJ выяснило новые детали катастрофы F-16 в Украине

Издание отмечает, что проблему уже начали исправлять, хотя в Пентагоне ситуацию официально не комментируют.

Катастрофа истребителя F-16 в Украине в августе 2024 года, которым руководил летчик Алексей Месь (исковой "Moonfish"), могла произойти из-за отключения системы распознавания "свой-чужой" Link 16.

Это, вероятно, привело к дружескому огню со стороны зенитного ракетного комплекса Patriot, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Украинская сторона официально не подтверждала эту версию, однако журналистка WSJ Джиллиан Кэй Мельхиор со ссылкой на анонимные источники сообщила, что перед передачей F-16 Украине система Link 16 была отключена.

Система позволяет обмениваться тактической информацией в реальном времени между авиацией, наземными подразделениями и командными центрами. Она стандартна для войск США и их союзников.

По данным WSJ, администрация президента США Джо Байдена решила ограничить функциональность системы, что могло быть следствием "чрезмерной осторожности". Такое же ограничение действовало по ЗРК Patriot, которые передавали Украине без учета будущего получения Киевом американских истребителей.

Издание отмечает, что проблему уже начали исправлять, хотя в Пентагоне ситуацию официально не комментируют.

Украинские власти не назвали точную причину крушения, но среди версий рассматриваются дружеский огонь, ошибка пилота и техническая неисправность.

Напомним, украинские Воздушные силы потеряли истребитель F-16, разбившийся в авиакатастрофе в понедельник, 26 августа. Это произошло при отражении массированной комбинированной атаки ракетами и дронами. В бою погиб пилот Алексей Месь с позывным "Мунфишем".