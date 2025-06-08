Секретные тюрьмы для украинских пленных в России: правозащитник раскрыл ужасную правду

В России создали систему секретных тюрем для украинцев с бесчеловечными условиями содержания / © Reuters

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Российские власти создали систему секретных тюрем для находящихся в плену украинцев. О существовании этих лагерей правозащитники узнали случайно на четвертом году войны.

Об этом рассказал адвокат, соучредитель гуманитарной инициативы «Пошук. Полон» Николай Полозов российскому изданию «Агентство. Новости».

Скрытые «центры» и их масштаб

Полозов сообщил, что правозащитники обнаружили упоминания о секретных тюрьмах в справках о местах содержания пленных ВСУ из Курской области и под Донецком.

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«В ряде уголовных дел в отношении военнопленных, которые мы вели в судах, мы увидели справки о том, где их содержали», — пояснил правозащитник.

Обычно пленники содержатся в СИЗО или исправительных колониях. Однако в одном из документов фигурировал центр временного содержания лиц, задержанных за противодействие СВО.

Полозов предполагает, что речь идет о заведениях, подобных тому, что был показан в сюжете телеканала «Звезда» 2022 года, где «центр временного содержания военнопленных ВСУ» развернули на месте бывшего зернохранилища.

По словам Полозова, таких центров существует не менее пяти: «Как минимум о трех-четырех мы знаем [по материалам дел — ред.], плюс этот репортаж — это пятый. Допускаю, что их может быть больше».

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Юридические адреса или данные о закупках, по которым можно было бы отследить эти тюрьмы, найти не удалось.

Они не входят в систему ФСИН, они контролируются, вероятно, Минобороны и военной полицией. И оттуда никаких сведений — мы подавали запросы — категорически не предоставляют», — объяснил Полозов.

Бесчеловечные условия и неопределенное количество пленных

Количество пленных в секретных тюрьмах неизвестно, поскольку во многих делах отсутствует информация о местах содержания. Военнопленные, в делах которых были найдены упоминания о таких тюрьмах, пока не вернулись в Украину.

Полозов считает, что в секретных тюрьмах практикуют бесчеловечные условия содержания, о которых рассказывают украинские военные по возвращении из плена.

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«Это все ужасы российского плена, о которых мы знаем, — с пыткой, с сексуализированным насилием», — отметил правозащитник.

По словам Полозова, в СИЗО, куда пленных помещают в случае предъявления официальных обвинений, условия лучше. Другой правозащитник, защищающий украинских военнопленных, предположил, что это может быть масштабированием ситуации 2022 года, когда на оккупированных территориях появлялись СИЗО для пленников.

По данным Офиса президента Украины на 1 мая, в России содержат около 8000 украинских военнопленных и около 16 тысяч мирных украинцев, которых оккупанты обвиняют в «противодействии СВО». На апрель 2025 года украинским правозащитникам было известно более 180 мест лишения свободы, где содержат украинцев, из них 90 — в России, а остальные на оккупированных украинских территориях.

Напомним, морпех и музыкант Ростислав Богуцкий попал в плен после осады Мариуполя и был уволен накануне Пасхи. Военный рассказал, что было труднее всего в российских тюрьмах и что его спасало.

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