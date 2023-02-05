Секретный батальон "Братство" работает на оккупированных территориях Украины и в тылу РФ – The Guardian

На оккупированных территориях Украины и России действует добровольческая группа украинского спецназа – секретный батальон "Братство", который ведет борьбу с РФ вне фронта войны в своем государстве.

Об этом рассказало издание The Guardian, пообщавшись с тремя участниками этого батальона.

Их работа варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории России.

"Нам очень легко пересекать российскую границу", – с улыбкой рассказал один из участников батальона.

Добровольцы "Братства" имеют особый статус – они технически независимы от армии Украины, но действуют бок о бок с официальными силами.

Работа "Братства" должна оставаться секретной и независимой прежде всего из-за "нервности" Запада при мысли о том, что Украина может нанести удар по территории России, о чем свидетельствуют дебаты по поводу поставки Германией танков Leopard 2 и отказ США и других стран поставить истребители F16.

"Получается, что россияне могут зайти на территорию Украины, а украинцы не могут зайти в Россию", – говорит другой участник формирования Алексей.

Один из добровольцев группы рассказал об одной из последних своих операций, которую назвал простой:

"Нашей группе нужно было привезти на территорию России определенное количество взрывчатки и оставить ее в определенном месте. Я не знаю, для чего и кому предназначалась эта взрывчатка. Но точно знаю, что некоторые люди в России готовы помочь украинцам", — отметил боец.

Как пишет The Guardian, "Братство" также провело операцию в районе Белгорода, где месяц назад взорвалось несколько складов с боеприпасами.

"После того, как россияне узнают, что на их территории работают диверсанты, им нужно перебросить много солдат, чтобы найти этих диверсантов… Это нервнирует российское командование", — говорят в "Братстве".

Участники группы также рассказали, что получили задачу "захватить или убить одного из высокопоставленных офицеров ФСБ", российских спецслужб.

"Он работал недалеко от границы с Украиной, но на территории России. У нас был маршрут автомобиля этого российского офицера, и мы решили устроить засаду", – рассказывает Владислав.

Однако машина российского офицера так и не прибыла, потому миссию пришлось отложить. Им нужно было выйти из засады, но они столкнулись с проблемой прорваться в Украину, мимо наблюдающих российских войск, собранных на границе.

"Мы встретили российских пограничников. Мы были четыре на четыре. Мы убили троих россиян и одного легко ранили. Мы его захватили, вывезли на территорию Украины и передали украинским военным", — рассказал участник группы.

В "Братстве" также отметили, что их операции "фактически вдвое безопаснее тех, которые проводят украинские Вооруженные силы. Кажется, это очень опасная работа, но мы очень серьезно к ней готовимся".

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