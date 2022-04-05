"Секретный объект": Виталий Ким показал видео, как россияне обстреляли детскую больницу в Николаеве (видео)

Также оккупанты обстреляли территорию детской больницы.
Глава Николаевской ВГА Виталий Ким показал, как российские оккупанты ракетами обстреляли детскую больницу в Николаеве.
Об этом он сообщил в соцсетях.
"Вчерашний удар по секретному медицинскому объекту – детская больница", — написал Ким.
Также глава Николаевской ВГА добавил, что российские убийцы также повредили детскую площадку на территории медицинского учреждения.
"Целились в суперсовременной работе на территории больницы", — добавил Виталий Ким.
Напомним, российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами.
Читайте также:
- Оккупанты обстреливают Николаев: мэр показал на видео разрушения в больнице
- В Николаевской области российские войска обстреляли город Очаков
- Армия России обстреливает Николаевскую область: за сутки почти полсотни раненых