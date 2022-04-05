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"Секретный объект": Виталий Ким показал видео, как россияне обстреляли детскую больницу в Николаеве (видео)

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"Секретный объект": Виталий Ким показал видео, как россияне обстреляли детскую больницу в Николаеве (видео)

Также оккупанты обстреляли территорию детской больницы.

Глава Николаевской ВГА Виталий Ким показал, как российские оккупанты ракетами обстреляли детскую больницу в Николаеве.

Об этом он сообщил в соцсетях.

"Вчерашний удар по секретному медицинскому объекту – детская больница", — написал Ким.

Также глава Николаевской ВГА добавил, что российские убийцы также повредили детскую площадку на территории медицинского учреждения.

"Целились в суперсовременной работе на территории больницы", — добавил Виталий Ким.

Фото: Виталий Ким / ©
Фото: Виталий Ким

Напомним, российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами.

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