Секретный проект РФ: Китай возможно будет участвовать в разработке новейших БпЛА для "СВО"

Источники в европейской разведке заявили, что первые образцы произведенных в Китае дронов уже доставлены в РФ для проведения испытаний.

Россия открывает в Китае завод по разработке и производству ударных беспилотников большой дальности для использования в войне против Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке.

По информации, полученной журналистами от источников, завод "Купол", расположенное в Ижевске дочернее предприятие российской государственной оборонной компании "Алмаз-Антей", разработал и уже провел первые летные испытания новой модели БпЛА "Гарпия-3" (Г3). Согласно отчету, который "Купол" отправил в Минобороны РФ в начале этого года, испытания прошли в Китае с помощью местных специалистов.

В следующем отчете руководство завода сообщило, что производственные мощности в Китае готовы начать серийное производство беспилотников, включая Г3, в больших масштабах, чтобы это оружие можно было использовать в ходе "специальной военной операции" в Украине.

Завод "Купол", компания "Алмаз-Антей" и Министерство обороны России не ответили на запросы Reuters о комментариях. В то же время Министерство иностранных дел Китая сообщило изданию, что ничего не знает о таком проекте. Китайские дипломаты подчеркнули, что в КНР действуют строгие меры контроля за экспортом БпЛА.

Британский военный аналитик Фабиан Хинц заявил журналистам, что если поставка дронов из Китая в Россию подтвердится, это станет "значительным событием".

"Если посмотреть на то, что Китай, как известно, поставил до сих пор, то это в основном товары двойного назначения — это были компоненты, субкомпоненты, которые потенциально могли использоваться в системах вооружения. Но это то, о чем сообщалось до сих пор. А вот чего мы на самом деле еще не видели, по крайней мере в открытых источниках, — это задокументированные передачи целых систем вооружения", – подчеркнул он.

В то же время Сэмюэл Бендетт из американского аналитического центра CNAS уверен, что Пекин не согласился бы подставиться под международные санкции за помощь военной машине Кремля. Поэтому прежде чем утверждать, что Китай размещает на своей территории производство российских боевых дронов, нужно собрать больше информации.

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Первые семь образцов Г3 и некоторых других моделей беспилотников, произведенных в Китае, уже были доставлены в РФ для дальнейших испытаний, опять же с привлечением китайских экспертов.

В качестве подтверждения своих слов источники показали счета, выставленные "Куполу" некой российской фирмой, которая импортирует товары из Китая. В счетах, один из которых требует оплаты в китайских юанях, не указаны даты поставки или поставщики в Китае.

По словам источников, это первое конкретное доказательство того, что после начала полномасштабной войны в Украине Китай экспортировал в Россию готовые дроны, произведенные на его территории.

На момент публикации неизвестно, одобрило ли Минобороны РФ серийное производство дронов в Китае.

Что известно о новых российско-китайских разработках БпЛА

Источники издания сообщили, что согласно отчетам "Купола", БпЛА "Гарпия-3" может пролететь около 2000 км с полезной нагрузкой 50 кг. Это усовершенствованная версия беспилотника "Гарпия-A1", который был доработан китайскими специалистами.

"Купол" также отчитался перед Минобороны РФ, что в течение восьми месяцев будет готов к производству разработанного в Китае ударного БпЛА REM-1 с полезной нагрузкой 400 кг, который, по словам источников в разведке, будет похож на американский беспилотник Reaper.

Разведке также стало известно, что планируется создание совместного российско-китайского центра исследований и производства БпЛА в особой экономической зоне Кашгар в китайской провинции Синьцзян. По предварительной информации в проекте примут участие "Купол", еще одна российская оборонная фирма "ТСК Вектор" и китайская компания Redlepus. Участники проекта ожидают, что центр площадью 80 гектаров сможет производить 800 беспилотников в год, однако сроки ввода объекта в эксплуатацию пока неизвестны.

Напомним, по данным Forbes, несмотря на введенные Западом санкции против РФ, военно-промышленный комплекс страны-агрессора продолжает работать на всю мощность. Темпы производства ракет в России составляют 132-171 единиц в месяц, на что там тратят 1,1 млрд долларов.

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