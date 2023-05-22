Секретный самолет-бомбер: Федоров показал видео работы по оккупантам тайной авиации ВСУ (видео)

Была уничтожена пушка-гаубица Д-20 россиян.
Украинские военные секретным самолетом уничтожили пушку-гаубицу Д-20 россиян.
Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, россияне боятся украинского секретного латика-бомбера. Однако, что именно это за авиация, Федоров пока еще не говорит и держит это в тайне.
"На видео бойцы ударной роты БПЛА “Ахиллес” 92 ОМБр мастерски уничтожают им пушку-гаубицу Д-20. Благодарю всех, кто поддерживает Армию дронов через UNITED24 и на главном экране Действия. Каждый донат приближает победу и сохраняет жизнь наших героев", – подчеркнул министр.
Напомним, что россияне в Нью-Йорке ударили ланцетом по гражданским машинам: есть пострадавшие.
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