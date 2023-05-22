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Секретный самолет-бомбер: Федоров показал видео работы по оккупантам тайной авиации ВСУ (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
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Секретный самолет-бомбер: Федоров показал видео работы по оккупантам тайной авиации ВСУ (видео)

Украинские военные из секретного самолета уничтожили технику окупантов/фото иллюстративное / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Была уничтожена пушка-гаубица Д-20 россиян.

Украинские военные секретным самолетом уничтожили пушку-гаубицу Д-20 россиян.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, россияне боятся украинского секретного латика-бомбера. Однако, что именно это за авиация, Федоров пока еще не говорит и держит это в тайне.

"На видео бойцы ударной роты БПЛА “Ахиллес” 92 ОМБр мастерски уничтожают им пушку-гаубицу Д-20. Благодарю всех, кто поддерживает Армию дронов через UNITED24 и на главном экране Действия. Каждый донат приближает победу и сохраняет жизнь наших героев", – подчеркнул министр.

Украинский секретный самолет-бомбер уничтожил российскую пушку-гаубицу Д-20

Украинский секретный самолет-бомбер уничтожил российскую пушку-гаубицу Д-20

Напомним, что россияне в Нью-Йорке ударили ланцетом по гражданским машинам: есть пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
2993
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